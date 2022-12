Morre o editor de TV Renatinho Fernandes

De acordo com o blog do Sena, morreu na manhã desta quarta-feira, aos 54 anos, Renato Fernandes Correia Santos. Renatinho, como era conhecido, estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, para tratamento de uma doença rara, anemia aplásica.

Ainda de acordo com o blog, Renatinho foi internado no dia 30 de setembro e desde então travou uma grade batalha pela vida. Ele era editor e cinegrafista da Uesb e atFernandes.ua na TV Uesb, no curso de Cinema e Audiovisual e também no Programa Janela Indiscreta. Antes disso, trabalhou como editor e cinegrafista na TV Cabrália e em outros veículos de comunicação de Vitória da Conquista.

Devido à gravidade da doença, ele precisou urgentemente fazer um transplante de medula óssea. Renatinho não resistiu e infelizmente veio a óbito. Ele era bastante querido pelos amigos de trabalho e por toda a Uesb.