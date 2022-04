Morre o empresário itabunense Luiz Mota

Luiz Mota, empresário da área de turismo em Itabuna, morreu nesta terça-feira, 23. O corpo está no SAF, e o sepultamento, segundo a família, será amanhã, às 15h30, no cemitério Campo Santo local. Ainda não conseguimos informações sobre a causa da morte. Por muitos anos, Mota dirigiu a Santefi, empresa pioneira no turismo em Itabuna. Atualmente, era o diretor comercial da Bellatour, do mesmo segmento comercial.

MOÇÃO DE PESAR

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, apresenta suas condolências aos familiares e amigos do empresário Luiz Mota de Melo, que faleceu neste sábado , dia 23. Seu sepultamento acontecerá amanhã, domingo, às 15h30min, no Cemitério do Campo Santo, com saída do Velório do SAF, na Avenida Juca Leão.

Durante muitos anos, Mota dirigiu a agência Santefi Turismo, uma das empresas líderes deste importante segmento econômico da cidade, responsável por levar milhares de pessoas aos principais destinos turísticos do Brasil e do mundo. Além disso, integrou entidades empresariais de Itabuna.

Neste momento de dor e de pesar, o prefeito Augusto Castro se une àqueles que confiam em Deus para que receba sua alma na Glória eterna. Ao mesmo pede ao Criador para que conforte sua família e todos que o amavam.

Itabuna (BA), 23 de abril de 2022.

Augusto Castro

Prefeito