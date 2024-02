Morre o empresário Mascarenhas, de Itabuna

Um momento de descontração da família Mascarenhas, na tarde deste sábado, 10, na Baia de Camamu, foi interrompido por uma tragédia. Ali, de acordo com as primeiras informações, o empresário Janilson Dias Mascarenhas, de Itabuna, sofreu um acidente com um jet sky e acabou morrendo.

Imagens postadas em redes sociais mostram Mascarenhas em uma embarcação recebendo primeiros socorros. Mas não adiantou o trabalho dos paramédicos, pois ele não desistiu e morreu no local, na presença de amigos e familiares.

Ainda de acordo com as primeiras informações, ao cair do jet sky o empresário itabunense, que era dono da Comercial Mascarenhas, se afogou e, já fora da água, sofreu uma parada cardíaca. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Mascarenhas era um apaixonado por agropecuária, atividade que lhe permitia ser um líder na criação de cavalos, com prioridade para a raça mangalarga marchador. A seguir, uma nota da NGCMM, entidade que tnha sua participação como associado.