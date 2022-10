Morre o ex-treinador Badu, o “Luxa do Cacau”

Um ataque cardíaco matou o ex-treinador de futebol Badu, na manhã deste domingo, 9, em Itabuna, no sul da Bahia. O SAMU foi chamado, mas não adiantou, pois ele não resistiu ao infarto, que foi fulminante.

Heribaldo Menezes Santos, Badu, estava no sofá de sua casa, no barro Santo Antônio, quando for surpreendido pela doença e morreu ali mesmo, aos 64 anos de idade. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do desportista

Badu tinha uma caidinha pela política partidária (chegou a ser candidato a vereador), mas seu forte mesmo era o esporte. Atuou como jogador profissional no Itabuna Esporte Clube, onde, depois de pendurar as chuteiras se tornou treinador. Foi, assim, aproveitador nas divisões de base do time itabunense.

Na época, o treinador Wanderley Luxemburgo inovava com o uso de belos ternos à beira dos gramados, mesmo em dias de sol. E esse comportamento, que primava pelo elegância, foi seguido por Badu, fã fervoroso de Luxemburgo.

Sempre elegante e dono de uma coleção de amigos, Badu adorava ser chamado de “Luxa do Cacau”, numa alusão ao famoso Wanderley Luxemburgo.