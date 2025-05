Morre o jurista Carlos Valder do Nascimento

Entristecido, tomei conhecimento do falecimento na manhã deste domingo, dia 4, do professor, escritor e jurista brasileiro Carlos Valder do Nascimento, aos 81 anos de idade. Sua trajetória profissional e acadêmica é inigualável, principalmente por sua dedicação a temas das áreas Direito Constitucional, Direito Financeiro e Direito Administrativo, com dezenas de livros publicados.

O professor Carlos Valder do Nascimento bacharelou-se em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em 1978, e obteve doutorado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde estudou a adequação do sistema tributário nacional à ordem econômica e social. Além disso, foi professor na Escola de Magistratura do Trabalho (EMATRA) e na Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes da OAB-BA.

Durante mais três décadas, atuou como professor-adjunto de Direito Tributário e lecionou disciplinas como Direito Administrativo, Direito Financeiro e Direito Constitucional na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Também trabalhou na área jurídica da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), Procurador Seccional da Advocacia-Geral da União (AGU), entre 1993 e 2003, Procurador-Chefe da Procuradoria Federal da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e advogado parecerista no Estado da Bahia. Era membro efetivo da Academia de Letras de Ilhéus.

Neste momento de tristeza e saudade, pedimos a Deus, o Misericordioso, que conforte seus familiares, especialmente a sua esposa, a professora Dinalva Melo do Nascimento, ex-secretária municipal da Educação de Itabuna, e receba sua alma em Glória e Luz na Mansão Celestial. |Oseu corpo será velado, a partir das 14 horas, no serviço funerário da Avenida Juca Leão, enquanto o sepultamento será realizado nesta segunda-feira, dia 5, às 9 horas, no Cemitério do Campo Santo.

Itabuna, 4 de maio de 2025

Augusto Castro

Prefeito