Morre Paulo Libório, perito criminal

Paulo Libório, perito criminal, foi sepultado na tarde desta terça-feira no cemitério Campo Santo, em Itabuna. Ele faleceu por volta das 4 horas da madrugada, após estar internado no Hospital Calixto Midlej Filho, onde se tratava de um câncer de reto desde junho do ano passado.

Com 72 anos, Libório residia no bairro São Caetano e dedicou muitos anos de sua vida profissional à Secretaria de Segurança Pública da Bahia, onde se destacou pelo profissionalismo. Ele prestou serviços em diversas cidades desta região do estado, incluindo Ilhéus, Teixeira de Freitas e Itabuna.