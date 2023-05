Morre Paulo Vicente, locutor da rádio Morena FM

O radialista Paulo Vicente morreu no Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna, onde se submetia a tratamento contra um câncer de pâncreas. O corpo, que está no SAF, será sepultado às 15h30min desta segunda-feira, 1, no cemitério Campo Santo local.

Paulo Vicente, que tinha 56 anos, deixa mulher, uma filha e um filho. Ele trabalhava na rádio Morena FM, emissora Itabunense que marcou a vida profissional do comunicador, habilidoso na sua relação com o ouvinte por vários anos.

O diagnóstico do câncer que resultou na morte do radialista, ocorreu no ano passado. De lá pra cá, ele passou por vários tratamentos em Itabuna e Salvador, mas acabou perdendo a luta contra a doença.

Em suas redes sociais, o jornalista Marcel Leal, dono da Morena FM, assim se expressou em relação à morte do amigo e companheiro de trabalho:

Eu hoje perdi um amigo de mais de 30 anos. Muito mais que um excelente locutor da Morena FM, “dono” das manhãs com seu espírito positivo, muito mais que a voz padrão do Jornal das Sete, que apresentou desde o primeiro, Paulo Vicente era um amigo querido, com quem adorava bater papo, com quem mais aprendi que ensinei. O papo já fazia falta durante seu tratamento, mas o que me conforta é ter certeza de que a gente vai se reencontrar na outra dimensão, na próxima vida, mais cedo ou mais tarde. Até lá, sorrio lembrando alguns de nossos papos, que enriqueciam meus dias. Vai tranquilo, Paulo. Te vejo mais tarde.

O prefeito Augusto Castro também se manifestou sobre a morte do radialista Itabunense. Veja a seguir: