Morre Sapatão, ex-zagueiro do Bahia; pegou Coronavirus

O ex-técnico e ex-jogador Élcio Nogueira, conhecido como Sapatão, morreu nesta sexta-feira (5), aos 72 anos, em Salvador. Ele estava internado no Hospital da Bahia desde 17 de maio, mas no dia 26, sofreu uma parada cardíaca em decorrência de uma convulsão e foi para a UTI em estado grave. Desde então, ele vinha apresentando melhoras, apesar de na última segunda (1°) ser diagnosticado com a Covid-19.

Nascido na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, Sapatão começou a carreira de jogador no Flamengo, mas ficou marcado por defender as cores do Bahia na década de 70. Ele fez parte dos times do Tricolor que conquistaram o heptacampeonato baiano entre 1973 e 1979. Além do Esquadrão de Aço, jogou também no Santa Cruz, Fluminense de Feira, Catuense e Capelense-AL, seu último clube.

Após pendurar as chuteiras, ele se tornou técnico e também fez história na função ao dirigir equipes do interior. Ele foi campeão baiano da Série B comandando o Ypiranga em 1990, o São Francisco do Conde em 1996, o Camaçari em 1997 e o Camaçariense 2003. À frente do Juazeiro, foi vice-campeão estadual em 2001. Sapatão estava aposentado como treinador desde 2012. Seu último clube foi o Camaçari.