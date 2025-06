Morre servidor da Prefeitura de Itabuna

A Prefeitura de Itabuna comunicou hoje o falecimento de Rodrigo Moreira Silva, servidor público municipal. Em seguida, nota de pesar emitida pelo prefeito Augusto Castro.

Recebo com profunda tristeza a notícia do falecimento do servidor municipal efetivo Rodrigo Moreira Silva, ocorrido na noite desta terça-feira, 11 de junho, na cidade de Vitória da Conquista, em decorrência de complicações cirúrgicas, onde o mesmo enfrentava problemas de saúde e estava em tratamento.

Rodrigo era um servidor comprometido e atuava com dedicação e responsabilidade como Chefe do Setor Operacional, lotado na Secretaria de Gestão e Inovação. Sua contribuição ao serviço público e ao bom funcionamento da administração municipal será sempre lembrada com respeito e gratidão.

Neste momento de dor, me solidarizo com seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Que Deus conforte a todos e receba Rodrigo em sua paz.

O velório será realizado a partir das 8h desta quarta-feira, 11, no SAF de Itabuna, e o sepultamento está previsto para as 15h30, no Cemitério Campo Santo.

Itabuna (BA), 11 de junho de 2024

Com respeito e pesar,

Augusto Castro

Prefeito de Itabuna