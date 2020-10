Morre Valtério Teixeira, tradicional produtor de cacau do sul da Bahia

Vítima de infarto, morreu na madrugada desta segunda-feira, 5, em Itabuna, o fazendeiro Valtério Teixeira. O corpo, velado no Saf, será sepultado amanhã, às 11 horas, no cemitério Campo Santo local.

Valtério fez história no sul da Bahia como empresário rural, principalmente na época de ouro do cacau, cultura agrícola que o tornou um dos homens mais ricos da região. Chegou, inclusive, a ser reconhecido como o maior produtor do mundo.

Aos 90 anos, Valtério deixa oito filhos. Entre eles, o empresário Vinícius Teixeira, empreendedor itabunense, alvo de muitas manifestações de pesar nas redes sociais.