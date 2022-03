Morre Zerinaldo Sena, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus

Zerinaldo Sena, político de Ilhéus, morreu neste sábado, 26, aos 57 anos de idade. Ele lutava contra um câncer. A família ainda não deu informações sobre velório e sepultamento.

Natural de Aurelino Leal, Zeri, como era conhecido, foi vereador em Ilhéus e chegou à presidência da Câmara. Atualmente, era coordenador do Centro de Convenções do município.

Deixa mulher, filhos e netos.

ATUALIZADA

O corpo do ex-vereador está sendo velado no SAF, no Alto da Conquista. O sepultamento será amanhã, no Reviver Cemitério Parque, em Ilhéus.