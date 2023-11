Morreu Edmundo Dourado, ex-presidente da Câmara de Itabuna

Morreu na manhã desta terça-feira, 14, em Itabuna, o professor Edmundo Dourado, aos 86 anos de idade. Portanto, o dia é de luto não somente na educação, mas também na política do município, pois Dourado militou por muitos anos em campanhas que resultaram em mandatos de vereador, incluindo a presidência da Câmara.

Além de educador e político, Edmundo Dourado participou dos principais segmentos sociais de Itabuna. Entre eles, a Academia Grapiúna de Letras, que elaborou o seguinte conteúdo para lembrar a sua atuação no município.

Edmundo Dourado Silveira nasceu em Umbaúba-SE, em 1937. É militar reformado do Exército Brasileiro. Foi professor junto ao Colégio Comercial, Colégio Divina Providência, Colégio Ação Fraternal, Faculdade de Filosofia de Itabuna, Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna e Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Idealizou e implementou o Curso CUCA (pré-vestibular), o Colégio Gama, Colégio e Curso Sistema, na cidade de Itabuna-Ba. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Itabuna. Criou a Lei Orgânica do Município (LOM), em 1990 (primeira do Nordeste do Brasil). Faz parte do Terço dos Homens junto à Catedral de São José, Rotary Club Itabuna, Fórum Permanente de Segurança Pública em Itabuna, Grupo de Ação Comunitária de Itabuna (GAC). Enquanto educador, formou cerca de 37 mil alunos. Em sua homenagem, a Câmara Municipal de Itabuna criou a Escola Legislativa Professor Edmundo Dourado. Igualmente, o Instituto de Educação Profissional, IEPROL, criou o Laboratório de Matemática e Robótica Prof. Edmundo Dourado, em 2021. Na Academia Grapiúna de Letras, ocupa a Cadeira de nº 19, cujo patrono é Gil Nunesmaia.