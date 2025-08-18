Morte das três mulheres segue em mistério

Até o momento, não há maiores informações sobre o trágico assassinato das três mulheres que foram atacadas na praia de Ilhéus. A polícia iniciou as investigações desde o dia em que os corpos foram encontrados, na última sexta-feira, mas ainda não conseguiu obter pistas concretas que ajudem a esclarecer o ocorrido.

Quem é o responsável pelas mortes de Alexsandra Oliveira Suzart, Maria Helena do Nascimento Bastos e Mariana Bastos? A comunidade local está ansiosa por respostas e tem se manifestado de diversas maneiras em busca de justiça.

Alexsandra e Maria Helena eram professoras na rede municipal de Ilhéus, enquanto Mariana, filha de Maria Helena, era estudante universitária. As três saíram juntas para uma caminhada na Praia dos Milionários e, após um dia desaparecidas, foram encontradas igualmente juntas, mas sem vida.

A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local onde os corpos foram descobertos. Em uma das gravações, três pessoas podem ser vistas seguindo as mulheres durante seu passeio na praia.

A principal linha de investigação ainda não foi definida. Os delegados André Aragão e Hélder Carvalhal, responsáveis pelo caso, afirmam que todas as hipóteses estão sendo consideradas.

Enquanto isso, a comunidade especula sobre possíveis motivos para a tragédia, incluindo latrocínio, crime passional, feminicídio, vingança e até a ação de algum maníaco.

A polícia já ouviu familiares, amigos e vizinhos das vítimas, em busca de informações que ajudem a desvendar o triplo homicídio. Além disso, aguarda laudos técnicos que possam fornecer detalhes fundamentais sobre as circunstâncias do crime.

Até agora, sabe-se que os corpos estavam gravemente feridos, próximos um do outro, em uma área coberta de vegetação. O cachorro de Mariana, sem ferimentos, estava amarrado a uma árvore nas proximidades. Acredita-se que uma arma branca possa ter sido utilizada nos ataques.

O caso permanece envolto em mistério, com poucas informações confiáveis sobre o autor e a motivação do crime sendo divulgadas. Essa é uma tática comum da polícia quando visa não comprometer o andamento de investigações.