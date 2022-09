Morte do comerciante Edmundo Cardoso, e Missa de Sétimo Dia

Será nesta sexta-feira, às 18 horas, na Catedral de São José, a Missa de Sétimo Dia da morte Edmundo Cardoso, de Itabuna. Um dos mais antigos comerciantes da cidade, ele perdeu a luta contra um câncer aos 85 anos de idade, no último sábado, dia 27.

Edmundo Cardoso, fundador da Filmolândia, foi presidente da CDL, que postou nas redes sociais informações com destaques da participação do comerciante na vida comercial e social da cidade. Veja:

Edmundo Cardoso do Nascimento, nasceu em Buquim/SE em 15.06.1937.

Mudou-se para a Bahia no ano de 1954, estabelecendo-se na cidade de Itajú do Colonia, onde iniciou a sua trajetória profissional como pequeno comerciante. Casou-se alí com Jaci Alves do Nascimento, mudando-se posteriormente com a sua esposa para Itapetinga onde iniciou a sua carreira de fotógrafo e montou o Studio FOTO ESTRELA. Nascia aí a vocação para o ramo de cine, foto e som.

No ano de 1969, veio para Itabuna com sua esposa e seus 6 filhos (Sócrates, Séfora, Soraia, Rosana, Sara, Sinara e posteriormente Jamerson).

Agora o antigo FOTO ESTRELA tornava-se a FILMOLÂNDIA, que foi a mais famosa loja no setor por décadas, gerando muitos empregos. Ligado em sua atividade 24 horas, ainda achava tempo para dedicar-se às causas comunitárias. Maçom ativo da Loja Areópago Itabunense e defensor da causa lojista, foi presidente da CDL por dois mandatos no período de 1980 a 1986. Por sua dedicação ao lojismo, recebeu prêmios como: Companheiro Nota Dez, Lojista do Ano e outras comendas.

Ajudou a fundar o (GAC) Grupo de Ação Comunitária em Itabuna. Foi também participante ativo do Lions Clube de Itabuna e Cursilhista, onde integrou o Núcleo de comércio.

Por toda essa sua trajetória a serviço da comunidade, a CDL de Itabuna o homenageou em sua festa de 50 anos, e o elevou a lugar de destaque, dando o seu nome a uma das salas na sede da entidade.

Faleceu no último sábado (27/08/22) deixando um legado de trabalho, seriedade e honradez em prol do bem comum.