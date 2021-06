Morte do desportista Gué é lamentada em Itabuna

Ex-jogador e ex-treinador do Itabuna, Alex Pereira Costa, o Gué, foi mais uma vítima fatal da Covid-19. Ele morreu na última sexta-feira, 11, aos 46 anos de idade. Gué era irmão de Alan Bahia, também ex-jogador de futebol, com passagem pelo Atlético do Paraná.

Nota de Pesar

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, em nome da comunidade itabunense, manifesta profundo pesar pelo falecimento do desportista Alex Pereira Costa, o popular Gué, que teve passagem como jogador e técnico de futebol no Itabuna Esporte Clube.

Também comandou a Seleção de Itabuna e diversas equipes no Campeonato Interbairros de Futebol.

Na parte social, contribuiu com o programa de Escolinha de Futebol na Vila Olímpica de Itabuna, que assistia quase 100 crianças e adolescentes de bairros carentes da nossa cidade.

Sua partida, constitui uma lacuna irremediável para todos nós que compartilhamos bons momentos de sua inesquecível irreverência e alegria.

Com seus familiares e amigos, compartilhamos a solidariedade dos amantes do esporte e do povo de Itabuna e pedimos a Deus que a todos conforte.

Itabuna, 12 de junho de 2021

Augusto Castro

Prefeito