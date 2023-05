Morte e feridos nas estradas da região; começo de semana sangrento

A chuva fina e constante do outono provocou acidentes nas rodovias da região, inclusive com morte. Um deles ocorreu na zona sul de Ilhéus, ainda de madrugada de hoje (8), quando um ônibus bateu em postes ao descer a ponte Jorge Amado, perto do Mar Aberto.

Já na BA-262, um ônibus bateu em um carro e deixou três feridos, no início da manhã. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Costa do Cacau.

Tem mais: a BR-415/BA veio registrar batida no km 22,8, onde automóvel Fiat/Uno (placa BXN-3476/Capivari/SP) chocou-se com um Ford Focus 2.0 (placa JRW-9579), de Itabuna. O acidente deixou um ferido.

Ontem (7), o km 571 da BR-101 registrou um atropelamento que deixou duas pessoas feridas e uma morta. A identidade da vítima fatal não foi divulgada. O desastre envolveu uma Honda/CG 160 Titan (placa PKG-7I87), de Arataca.

Também na BR-101, no km 615, a batida entre duas motos deixou quatro pessoas feridas, sendo duas com gravidade. Um dos veículos, uma Honda/CBX 250 Twister, tem placa de Belo Horizonte (HHQ-1113) e outro, uma Honda/Pop 110 (PLZ-7D07), de Mascote.