Morte por atropelamento causa comoção em Buerarema

Foi velado nesta quarta-feira, dia 10, no ginásio de esportes de Buerarema, no sul da Bahia, o corpo do empresário Éder Angolo Martins, morto por atropelamento naquele município. De lá, seguiu para sepultamento no cemitério local, na presença de centenas de pessoas comovidas pelo acontecimento.

Tudo aconteceu quando, no final da tarde do dia anterior, Éder cumpria sua rotina de caminhadas às margens da BR-101, onde foi surpreendido por um carro em alta velocidade, que o arremessou a mais ou menos 40 metros. O atropelamento ocorreu nas proximidades do posto Timbuibão.

Segundo a polícia, o carro envolvido no acidente foi uma Parati, deixada no local por seu motorista, que fugiu. Ele, porém, já foi identificado e está sob investigações comandadas pelo delegado Clodovil Soares, que já começou a ouvir testemunhas.

Caso o acusado não se apresente, é possível que o policial represente por sua prisão preventiva, já que câmeras de segurança mostram que ele foi totalmente imprudente. Teria tentado fazer uma ultrapassagem perigosa e, assim, passado para o acostamento, onde Éder fazia sua caminhada.

O comerciante, casado, tinha 32 anos de idade. Era proprietário de dois armazéns de compra de cacau; um em Buerarema, onde morava, e outro em Arataca. Quanto ao motorista responsável pelo atropelamento, há informações de que ele mora em São José da Vitória, cidade vizinha.