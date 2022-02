Motores da Estação de Captação de Água de Rio do Braço passam por análise técnica

Os motores de captação da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), instalados na Estação de Rio do Braço, no distrito ilheense do mesmo nome, passaram por análises termográfica, leitura de temperatura e medição da vibração na parte interna. Esse procedimento possibilita uma programação planejada de manutenção preventiva.

Segundo o gerente técnico da Emasa, João Bitencourt, a manutenção preventiva garante o abastecimento da população sem a necessidade de paralisações para a realização de reparos emergenciais. “Com a coleta dados, podemos fazer o planejamento das revisões dos motores, evitando desgaste e poupando os equipamentos”, afirma.

O trabalho de análise dos motores de captação de água da Estação de Rio do Braço resulta de uma parceria da Emasa com a Eletrosandro, com sede em Teixeira de Freitas, empresa representante da Weg Motores Elétricos.