Movimento pela reabertura do Ciso começa com sessão na Câmara de Itabuna

Quase dois anos após o fechamento do Colégio Estadual Sesquicentenário (CISO) em Itabuna, ainda há na população um sentimento de perda. Qual a possibilidade de estudantes das redes municipal (6º ao 9º ano) e estadual (1º ao 3º) voltarem a estudar lá? É o que pretende discutir a sessão especial na Câmara, a partir das 9 horas da manhã de sexta-feira (6).

O debate, quando as aulas no município estão prestes a serem retomadas, foi proposto pelo vereador Cosme Oliveira Rosa (Cosme Resolve/PMN). Para a mesa de discussão, são convidadas a secretária municipal de Educação, Janaína Araújo; um representante da família do professor Josué Brandão, fundador do CISO; o Diretor de Incremento ao Esporte de Itabuna, Maico Franco Miranda Souza; e o professor José Ademaques dos Santos (Max), ex-aluno que também ensinou por anos naquela escola.

Tanto Maico como Max são profissionais que atuaram na estrutura esportiva daquela escola, para dar aulas de handebol e futebol, respectivamente. Junto com os nomes confirmados, Cosme destacou a importância da discussão, dada a expectativa da comunidade por ver a instituição novamente de portas abertas. “O CISO é um patrimônio de Itabuna. Quantos estudaram lá! Precisamos abrir esse debate”, frisou.

A Secretaria Municipal de Educação anunciou em 2019 o rompimento do aluguel de salas onde estudavam 930 alunos. Estudantes foram matriculados em escolas como o IMEAM (Instituto Municipal de Educação Aziz Maron). Em janeiro de 2020, conforme divulgado em 2018, chegou ao fim também o contrato com o estado.

O fechamento da escola foi alvo de abaixo-assinado e protestos de estudantes, pais, professores e da sociedade organizada. (Relembre aqui)