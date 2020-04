Mudança de planos: Hospital São Lucas vai reabrir para casos de coronavírus

Fechado desde junho de 2018, o Hospital São Lucas deverá novamente ser uma “válvula de escape” para pacientes do SUS em Itabuna e região. Nos próximos dias, segundo o secretário estadual de Saúde, Fábio Villas-boas, a unidade será reaberta exclusivamente para atendimentos de casos suspeitos e/ou confirmados do novo coronavírus.

O titular da pasta comentou, em vídeo, sobre a tentativa não concretizada colocar o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães 100 por cento voltado para o combate ao Covid-19. “Mas essa estratégia se revelou inadequada. Não houve uma formatação interna e ajustes do hospital”, afirmou.

Segundo ele, a decisão de acionar a estrutura do “São Lucas” foi tomada após conversa com o prefeito Fernando Gomes, o secretário Wildson Nascimento e o governador Rui Costa. “Nós decidimos fazer a requisição administrativa do Hospital São Lucas. São 100 leitos, nos quais nós pretendemos montar 20 leitos de UTI [Unidade de Terapia Intensiva]. Nesta terça-feira, o governo do estado estará com o diretor de obras da Conder, para que possamos reabrir o Hospital em alguns dias”, completou, sobre a unidade ligada à Santa Casa de Misericórdia de Itabuna.