Mudança de tráfego para início de obras no centro de Itabuna

A partir de segunda-feira (15), haverá mudanças radicais no tráfego de veículos automotores e de bicicletas no entorno da Praça Pastor Hélio Lourenço da Silva, nas proximidades do Shopping. Tais alterações são para o início das obras de requalificação com a construção de quadras de futevôlei e projetos urbanísticos e paisagísticos.

A Avenida Félix Mendonça terá o fluxo exclusivamente do Shopping Jequitibá em direção ao bairro da Conceição, pondo fim ao tráfego de veículos na direção contrária.

Já os retornos da Avenida Avenida Aziz Maron, nas proximidades do posto de combustíveis serão fechados. Por isso, os condutores de veículos automotores e ciclistas terão de usar a Rua do Campinho, fundos da Câmara de Vereadores, para fazer o retorno na direção do Shopping.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, a Prefeitura de Itabuna vai investir R$ 2.240.535,67 nas obras que vão transformar duas quadras de areia em quatro e dotar a praça também de uma rampa de skate. Ele destacou que o esporte de areia tem crescido na cidade.

“Por isso será construído um local mais aprazível para que novatos e veteranos do esporte tenham mais segurança e tranqüilidade para exercícios físicos e partidas de futevôlei”, disse. “A expectativa de conclusão das obras e serviços é de 100 dias”, falou.

Além da requalificação da Praça Pastor Hélio Lourenço, será reordenada a área de estacionamento. “É um projeto bem completo, com paisagismo e academia que a população pediu e quiosque” informou a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes.