Mudança no funcionamento da prefeitura de Itabuna nos dias em que o Brasil jogar

No Decreto nº 15.184, publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, dia 16, a Prefeitura de Itabuna define os horários de expediente dos servidores nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na primeira fase da Copa do Mundo no Qatar 2022, que será disputada até 18 de dezembro.

Conforme o Decreto, o expediente nas repartições públicas municipais nos dias em que os jogos ocorrerem às 13 horas será das 8 ao meio-dia. Já nos dias em que os jogos iniciarem às 16 horas, as repartições públicas municipais funcionarão das 8 às 15 horas.

Entretanto, a medida não se aplica aos serviços considerados essenciais como Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192), Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães e Unidades de Pronto Socorro (UPA 24 Horas).

Caso a Seleção Brasileira dispute os jogos nas fases seguintes e haja modificação no horário dos jogos, o expediente nas repartições públicas será cumprido até uma hora antes do início da partida. A Prefeitura seguiu decretos semelhantes publicados pelos governos federal e estadual.