Mudanças no trânsito em via à margem da Avenida Princesa Isabel

A Secretaria de Transportes e Trânsito de Itabuna (Settran) iniciou o trabalho de sinalização da via paralela da Avenida Princesa Isabel – em frente ao Jardim Vitória –, após avaliação realizada pela equipe de agentes de trânsito e do engenheiro de tráfego.

Eles identificaram algumas “travas” no trânsito depois da abertura de novos empreendimentos no local. Foram executadas pré-marcação e pintura para dar mais segurança a condutores e pedestres que trafegam naquela via e em direção ao bairro.

Vale ressaltar que as mudanças no fluxo foram realizadas somente nas ruas Pernambuco (passou a ser mão única – via de acesso ao Shopping); Sergipe (passou a ser sentido único para a Princesa Isabel) e Paraíba (pode tornar-se sentido único; opção ainda em avaliação pela equipe técnica da Settran.

Em razão do aumento de fluxo de veículos, devido à implantação de uma rede de supermercados na Avenida Princesa Isabel, foi necessário a Prefeitura realizar algumas intervenções. O objetivo é ordenar e organizar o fluxo de veículos e pedestres no local.