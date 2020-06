MUDEM A LADAINHA!

Antonio Nunes de Souza*

Se faz mister que, com bom senso, educação e respeito, sejam modificadas as mesmas palavras de sempre, repetidamente, que quem não está satisfeito com o andamento do atual governo, seja por questões partidárias, amores, simpatias e paixões por A ou B, antigos governos, fanatismos, etc., pois, sempre e eternamente, teremos direito de elogiar os trabalhos apresentados pelos políticos que foram eleitos, exigir direitos e deveres, analisar os comportamentos, suas lisuras, ou erros, enfim, procurar que as coisas andem por caminhos que estejam agradando o povo em geral (e não uma minoria)!

Isso chama-se, naturalmente, um comportamento de espírito de “brasilidade”, que deve ser prioritário em todos que amam o seu país!

Não devemos ficar culpando fulano, cicrano ou beltrano pelos erros e falhas existentes, uma vez que, com a implantação e grande desvendamento que veio à tona com a operação “lava jato”, foram condenados milhares de corruptos, pertencentes a vinte e três partidos, dos trinta e sete existentes! Isso provou, contundentemente, que as coisas já vinham rolando há dezenas de décadas e não foi uma criação nova!

Essa é uma opinião de um escritor e historiador que, desde os anos de 1962, acompanha a política brasileira com atenção e dedicação, conviveu e passou por vários governos e golpes (uns sete pelo menos), sem contar o de 1954, contra Getúlio Vargas, que ainda ginasiano tive oportunidade de ser vítima estudantil brasileira!

Nada melhor que, a partir de agora, entendam melhor e estudem, leiam e tenham cuidado com as “falk News” (notícias falsas) e, passem a observar melhor que, muitas opiniões são bem lastreadas, e merecem ser respeitadas dignamente!

Por favor, “vamos mudar a ladainha” e, mais que depressa, pedir a Deus que nossa tranquilidade, não só da endemia, como também administrativa, legislativa e jurídica, passe a nós dar alegrias e felicidades democráticas!

Vamos andar de máscaras e desmascarar aqueles que não são verdadeiros brasileiros e atropelam a constituição!

*Escritor-Historiador-Membro da Academia Grapiúna de [email protected]ot.com