Muita gente está sendo contaminada pela segunda vez”, alerta governador

Em entrevista à GloboNews, nesta quinta-feira (18), o governador Rui Costa disse que “não faz sentido a Anvisa ficar protocolando, demorando, a passos de tartaruga e com má vontade, o registro de outras vacinas como a Pfizer, a Sputinik V e a vacina indiana”. Ele citou exemplos de estados do Nordeste que estão com dificuldade de lidar com os efeitos da pandemia e afirmou que “nós precisamos aumentar o leque de oferta dessas vacinas”.

O governador também fez um alerta importante dizendo que “nós estamos com muita gente sendo contaminada pela segunda vez”. Rui ressaltou que uma nova cepa do coronavírus já está presente na Bahia e informou que boa parte das pessoas reinfectadas necessita de internação.