Mulher acusada de matar namorado com chumbinho vai a julgamento

Estará no banco dos réus a partir das 8 horas da manhã desta terça-feira (31), em Itabuna, a mulher acusada de ter envenenado o namorado, Edvaldo Araújo Alves, de 40 anos, em 2017. Trata-se de Wane Brenda Gonçalves, de 34, conhecida na cidade como “viúva negra”.

O óbito foi em abril daquele ano, mas segundo a família, ele foi internado antes, com tontura e dor de cabeça. A causa da morte, porém, só foi desvendada um ano depois, quando a família conseguiu na Justiça a exumação do corpo. Exames no DPT (Departamento de Polícia Técnica) atestaram o envenenamento.

A desconfiança só começou quando outro namorado de Wane, Evandro Bonfim de Souza, também morreu, em 2018. Segundo a irmã, ele foi internado, estava perto de receber alta, mas entrou em coma.

A família desconfiou, porque a namorada esteve com o rapaz em duas oportunidades – inclusive quando ele piorou. O médico notou alteração no suco gástrico do paciente e foram feitos exames a partir da urina, que comprovaram o envenenamento. Foi a segunda vítima fatal. O julgamento deste caso ainda não foi marcado.