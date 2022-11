Mulher assassinada depois de reagir a assédio sexual

Uma mulher de 45 anos foi morta a facadas na tarde do último sábado (26), no município de São José do Jacuípe, a 260 km de Salvador. O crime aconteceu após ela reagir a um assédio, dando um tapa no rosto do homem.

De acordo com informações da polícia, após levar um tapa no rosto, ele puxou uma faca e desferiu os golpes na mulher, atingindo-a no peito e no pescoço. A vítima, conhecida como Nem, foi socorrida por populares e levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capim Grosso, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por policiais da 91ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O crime foi registrado na delegacia de Jacobina e segue em investigação.

Informações do blog do Sena