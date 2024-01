Mulher baleada em posto de gasolina morre no hospital

Câmeras de segurança mostram o momento em que um homem mata uma mulher em Ilhéus, no sul da Bahia. A vítima foi baleada na cabeça, na madrugada desta quinta-feira. Socorrida pelo SAMU, ela não resistiu aos ferimentos no Hospital Costa do Cacau.

A polícia descobriu, nas primeiras investigações, que Fernanda dos Santos Ferreira é o nome da mulher morta. Ela tinha 23 anos de idade e, possivelmente, tinha algum tipo de relação com o suspeito. Assim, o caso pode ser enquadrado como feminicídio.

Fernanda foi atacada por volta das duas horas da madrugada em um posto de gasolina, no centro da cidade, pertinho da praça Cairu. O homem, mostram as câmeras de segurança, chegou de repente com uma arma em punho. Logo, começou a discutir com a mulher, baleada em seguida.

Por que a vítima estava no posto naquela hora da madrugada? Este é um assunto que a polícia busca esclarecer através das primeiras investigações. Supõe-se, por enquanto, que o possível casal tenha marcado encontro ali.