Mulher de 28 anos morre com Coronavírus em Itapetinga

A Prefeitura de Itapetinga informa que surgiu um caso de morte naquele município por causa do Coronavírus. A vítima, Rafaela de Jesus Silva, de 28 anos, chegou à UPA com um quadro grave da doença e não resistiu. Ela tinha chegado há poucos dias de Trancoso, em Porto Seguro.

Em vídeo nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Hagge disse que o resultado do teste da paciente para Coronavírus saiu por volta das 18h30 de ontem, 3, quando o secretário de Saúde do município lhe ligou dando a informação.

No mesmo vídeo, o prefeito Hagge pediu que a população de Itapetinga continue se mantendo em casa para evitar a propagação do Coronavírus. E, em tom de pessimismo, disse que está na expectativa de novos casos de pessoas infectadas com o vírus na cidade.

Um dos motivos, segundo ele, foi o fato de a mulher que morreu só ter chegado à UPA quando já estava no estágio avançado da doença.”Essa paciente não chegou a ser monitorada e, certamente, teve contato com outras pessoas”, justificou o prefeito.

ATUALIZADA

Rafaela, segundo a Sesab, foi a Itapetinga submeter-se a uma cesária. Sete dias depois do parto, ela passou a se queixar dos sintomas da doença. A jovem mora na região de Porto Seguro.