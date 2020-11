Mulher de 60 anos é vítima de feminicídio em Itabuna

A dona de casa itabunense Maria José Souza dos Santos, de 60 anos, entrou ontem (08) para a sangrenta lista de vítimas de feminicídio neste ano de 2020 na Bahia. Ela foi morta com uma facada no peito, desferida pelo próprio marido, Raimundo dos Santos.

A vítima estava sentada no sofá de casa, quando o homem lhe esfaqueou, após uma discussão. O acusado fugiu em seguida, mas foi capturado pela própria vizinhança, que acionou a polícia. Ele foi conduzido logo depois para o Complexo Policial.

Vizinhos informaram que o casal estava junto havia oito anos e o principal motivo de briga e tentativa de agressão entre eles era a constante bebedeira. Houve várias separações e reconciliações, como disseram parentes de Maria José.

Mais uma vez, no dia do crime, ele estaria embriagado e agiu após uma discussão por ciúmes. “Ela era uma pessoa muito pacífica, ele também era, mas bebia demais”, resumiu uma amiga da vítima, que acompanhou a perícia realizada no local.