Mulher de Cacá Colchões de volta para casa

O empresário Cacá Colchões postou esta foto, hoje, 1, no Facebook, para transmitir uma boa notícia: a alta médica recebida por Dean Brito, sua esposa. Vítima do Coronavírus, ele estava há vários dias no Hospital de Ilhéus lutando na UTI contra a doença.

A seguir, veja como Cacá Colchões, ex-vice-prefeito de Ilhéus, se manifestou sobre a vitória de Dean sobre a covid-19, numa epidemia que já matou quase 15 pessoas no município ilheense, onde o número de infectados pelo vírus caminha para 4 mil.