Mulher é capturada ao ser flagrada com submetralhadora

Uma submetralhadora, um revólver calibre 32 e uma pistola foram apreendidas por policiais da 70ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ilhéus), na manhã de segunda-feira (9), na cidade de Ilhéus. Uma mulher de 20 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, foi presa em flagrante.

Uma equipe fazia rondas na localidade conhecida como Vila Nazaré e foi informada por populares sobre um grupo armado, em uma área de matagal, atrás da pedreira Ferbrita. No local, sete suspeitos atiraram contra os militares.

“Os suspeitos estavam separando entorpecentes. Foram encontrados itens de uso pessoal e de utilização no tráfico”, detalhou o comandante da unidade, major Álvaro Vieira.

Após o revide, uma mulher foi encontrada ferida e foi socorrida pelos PMs para o Hospital Regional Costa do Cacau. Com ela, além do armamento, foram encontrados um caderno de contabilidade do tráfico e certa quantidade de drogas. A suspeita recebeu cuidados médicos e em seguida foi conduzida para a Delegacia Territorial (DT) de Ilhéus.

“A mulher foi autuada pelos crimes de trafico de drogas e porte ilegal de arma de fogo” finalizou o delegado titular da DT, Felipe de Matos.

Fonte: Ascom / Dahiele Alcântara