Mulher é descoberta pelo Reconhecimento Facial em Itabuna

Uma foragida da Justiça pelo crime de homicídio foi capturada no domingo (25), em Itabuna, com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial. A procurada foi identificada pelas câmeras da Secretaria da Segurança Pública, durante uma confusão que resultou na morte de um homem.

Imagem ilustrativa: Poliana Lima / Ascom SSP

Equipes do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Itabuna) chegaram até o bairro da Califórnia, após o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) perceber que a mulher estava no grupo que agredia uma pessoa.

A foragida estava a cerca de 10 metros do corpo. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil.

Com essa prisão, o Reconhecimento Facial alcançou 1.395 criminosos, desde o seu lançamento. Em 2024, a SSP contabiliza 142 capturas.

Texto: Poliana Lima