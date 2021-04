Mulher enciumada mata um rapaz em Itabuna

Movida pelo ciúme, uma jovem de 27 anos, identificada como Diana Rosa, matou o ex-namorado ontem à noite, em Itabuna, no sul da Bahia. A vítima foi Odlairan Ribeiro dos Santos, 28 anos, que levou uma facada no pescoço.

Iran, como o rapaz era conhecido, estava em casa, na rua G, bairro Monte Cristo, em companhia da atual namorada, quando Diana chegou enfurecida. Os dois começaram uma discussão que terminou no assassinato. A criminosa teria encontrado a faca na cozinha.

Diana Rosa, de acordo com vizinhos de Iran não aceitava o fim do relacionamento. Por isso, ao descobrir que o rapaz estava com outra, decidiu dar um jeito de entrar na casa para fazer o flagrante de final infeliz.

Iran, que morreu no local, trabalhava no açougue do Supermercado Meira, e Diana Rosa estava desempregada. Ela foi presa em flagrante e está à disposição da Justiça.