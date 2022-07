Mulher envolvida com tráfico e homicídios é capturada em ação conjunta

Uma mulher envolvida com o tráfico de drogas da cidade de Pau Brasil foi capturada em flagrante, na quarta-feira (29), por equipes da Delegacia Territorial (DT) do município e da 62ª Companhia Independente da PM, após ser encontrada com um revólver calibre 38, munições, 701 porções de drogas (cocaína, maconha e crack), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A traficante, que atuava com comparsas nas práticas criminosas de tráfico de drogas, já era investigada pela DT. Levantamentos de inteligência realizados pela unidade apontaram que o grupo também praticava ameaças coletivas e ostentava armas de fogo.

Esse mesmo bando já cometeu vários homicídios com uso de extrema violência por motivo de disputas por pontos de vendas e ainda contra usuários em virtude de pequenas dívidas de drogas”, pontuou o titular da unidade, delegado Francesco Denis da Silva Santana.

Durante o cumprimento do mandado, policiais foram recebidos a tiros logo ao se aproximarem da residência. As equipes revidaram e, durante o confronto, um comparsa da traficante foi atingido, socorrido, mas não resistiu. A mulher, ao perceber o cerco policial, tentou fugir, mas foi alcançada em via pública.

Ainda de acordo com o delegado, o trabalho de inteligência para capturá-la ocorre há vários meses e tem contado com o apoio de integrantes da sociedade. “Percebendo a gravidade da situação, os moradores denunciam, sempre de forma anônima, passando informações sobre os passos e atitudes dos criminosos”, completou.

“Mais uma ação que, de forma conjunta, conseguimos localizar criminosos perigosos da região. Desta vez, além de uma guarnição do Peto, também utilizamos as equipes do 3º Pelotão. Seguiremos com as atividades ostensivas e preventivas para evitar qualquer tentativa de represália por parte dos demais integrantes do grupo”, declarou o comandante da 62ª CIPM, major Leonardo Gouveia Dumas.