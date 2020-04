Mulher vai para a UTI em Ilhéus por causa do Coronavírus

Até às 18 horas de ontem (9), Ilhéus registrou mais cinco casos de infecção pelo novo coronavírus, subindo para 27 o total de diagnósticos positivos na cidade. Os números são do boletim da Secretaria Municipal da Saúde (Sesau), divulgado nesta quinta-feira (9).

Trata-se de três mulheres, de 65, 56 e 25 anos, residentes no Nelson Costa, Residencial Sol e Mar e Banco da Vitória, respectivamente e de um homem, de 65 anos, morador do Salobrinho. Uma menina de quatro anos também está entre os infectados.

Sesau também informou o primeiro caso de paciente com coronavírus internado na UTI. Trata-se de uma mulher, de 55 anos, que chegou respirando com dificuldades, dentre outros sintomas da doença.

De acordo com as informações, Ilhéus contabiliza 144 casos descartados, oito sob investigação (aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública – Lacen), 204 casos suspeitos de síndrome gripal, monitorados pela Central Covid-19 e 115 atendimentos, entre informações, dúvidas e demais solicitações, além de seis curas clínicas do coronavírus.

“Meu apelo é para que todos permaneçam em casa, pois a curva de infecção projetada para os próximos dias é preocupante. Só saiam em casos de extrema urgência. Precisamos manter o distanciamento social para quebrar a cadeia de transmissão viral. A responsabilidade de combate à Covid-19 é de todos, não apenas das equipes que atuam na linha de frente. Vamos somar esforços, cada um fazendo o seu papel”, ressaltou Geraldo Magela, secretário municipal de Saúde.