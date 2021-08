Mulher vence quimioterapia e ganha música como presente

A sexta-feira (20) foi de celebração para familiares e amigos de mais um paciente da Unidade de Quimioterapia da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI). Ou melhor: de uma paciente que concluiu a primeira etapa do tratamento de um câncer de mama, que foi descoberto ano passado. Dona Arlete Rosa Fernandes foi recebida com aplausos e músicas por uma caravana que deslocou-se de Coaraci para Itabuna.

A paciente iniciou o tratamento da doença em 21 de janeiro. Arlete Rosa passou por uma cirurgia, concluiu o tratamento com quimioterapia e, agora, seguirá para as sessões de radioterapia no Centro de Radioterapia da SCMI. “Estou muito feliz pelo carinho que tenho recebido. E peço a vocês que continuem orando porque hoje concluímos apenas uma etapa do tratamento. A luta segue, mas temos a certeza da vitória”, lembra.

Empenho pela cura

A paciente também fez questão de agradecer o apoio que recebeu dos profissionais de saúde da SCMI nestes mais de sete meses da primeira etapa de tratamento. “São profissionais empenhados e preocupados com a recuperação dos pacientes. Sem a vontade de Deus, sem esse acompanhamento dos profissionais dedicados, apoio dos meus amigos e familiares, não conseguiria chegar até aqui”, diz.

A coordenadora do Serviço de Oncologia da SCMI, a enfermeira Sayara Aragão, afirma que essa rede de apoio é muito importante no processo de tratamento do paciente oncológico. “Essa receptividade e o apoio dos parentes e amigos trazem segurança e ajudam na recuperação e até no processo de cura do paciente”, explica.