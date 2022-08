Mulher volta aos estudos após décadas para orientar neta

Natural de Arataca, a recenseadora do IBGE Adaildes Magalhães dos Santos Bronze está reencontrando a experiência como estudante, aos 58 anos. Ela contou ao Diário Bahia que havia concluído a então 8ª série do ensino fundamental havia 41 anos, no Colégio Estadual de Itabuna. Há três, concluiu o ensino médio através do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

Como acompanha a neta Eloíse Magalhães, de 14 anos, à escola, tornou-se representante de pais no Conselho de Educação na cidade natal dela. “Participar do conselho me fez despertar para os estudos”, lembra. Com o resultado do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), conseguiu uma bolsa para cursar Pedagogia.

“Tinha sete pessoas na minha frente e a bolsa ficou pra mim. Com essa bolsa, já consigo ver os assuntos de lingugagem, comunicação, consigo ver os assuntos, a nova dinâmica do ensino. Pegagogia foi uma necessidade; veio a calhar, está me ajudando muito”, conta ela, que terminou o segundo semestre do curso na Universidade La Salle, polo de Itabuna.

Conhecimento na rotina

No próximo semestre, lembra, terá uma matéria sobre Psicologia e aposta no aprendizado para aplicar na atuação como liderança de jovens. “Já ajuda a entender o ser humano, a lidar com eles”, planeja.

Animada, Adaildes orgulha-se em contar as conquistas desde que retomou os estudos. “Recentemente, passei no concurso do IBGE e estou sendo supervisora em Arataca. Então, Pedagogia me ajuda tanto no conselho como no trabalho no IBGE, porque estou lidando com pessoas, supervisionando os recenseadores; veio a calhar e estou gostando muito do curso”, destaca.