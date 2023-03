Mulheres assumem nova diretoria executiva da Amurc; inédito

O presidente da Amurc e prefeito de Coaraci, Jadson Albano (PP), empossou nesta quinta-feira, 23, a nova diretoria, para o biênio 2023-2024. Rita Maria de Souza é a nova diretora executiva. Já a diretora financeira, é Itana Barreto e a diretora de projetos, Daiara Santos. A posse acontece em um momento histórico para a instituição, pela primeira vez coordenada por mulheres em 38 anos.

A nova diretoria foi empossada com a participação de prefeitos da região, representantes da União dos Municípios da Bahia (UPB), secretários de Estado, deputados Estaduais e Federais, vereadores, representantes de universidades estaduais e faculdades particulares, além de secretários municipais. A missão do grupo é fortalecer as pautas municipalistas que verdadeiramente colaborem para melhorar a vida das minorias.

“Assumo a função na Amurc com o propósito de construir pontes. Para tanto, precisaremos de unidade nessa luta, com uma equipe feminina forte e fortalecida. Ao lado dessa equipe esperamos que os espaços de poder possam ter mais a presença feminina de forma a tornar cada vez mais humanizada a Gestão Pública”, destacou Rita.

Durante a sua fala, Jadson destacou a grande importância das mulheres à frente da diretoria executiva, que terão algumas ações a serem implementadas, a exemplo do plano de expansão da entidade, o combate à fome, a maior bandeira da Amurc, e as ações preventivas de combate às fortes chuvas na região.

Diretora Executiva

Rita Maria atuou no Ministério de Desenvolvimento Agrário em Brasília, como consultora entre os anos 2008 e 2011, como chefe de gabinete da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres na Bahia e Superintendente das Ações de enfrentamento à violência contra as Mulheres da Bahia, entre 2011 e 2015 e como chefe da unidade sul do INCRA de 2016 a 2017. Ela veio para a Amurc a convite da Uesc, para assumir a coordenação do Programa de Apoio Gerencial e Institucional às Prefeituras do Litoral Sul.

Autoridades presentes

O evento contou com a presença do Secretário Estadual de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso, da secretária de Educação do Estado, Adélia Pinheiro, dos Deputados Estaduais, Rosemberg Pinto, Soane Galvão, Mateus de Geraldo Júnior, Deputado Raimundinho da JR e o deputado federal Josias Gomes. Ainda estiveram presentes, o presidente da UPB, José Henrique Silva Tigre, “Quinho, e Edson Valadares representando a Secretaria de Tecnologia e Ciências do Estado.

Também estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna, Erasmo Ávila, e representantes do Legislativo de Buerarema e Pau Brasil. Participaram do ato o prefeito de Itacaré e presidente do Consórcio Litoral Sul, Antônio de Anízio, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, o prefeito de Santa Luzia, Fernando Brito, o Prefeito de Maraú, Manassés Souza, o prefeito de Itororó, Paulo Rios, o prefeito de Jussari e presidente do Cima, Antônio Valete.

Representando a Secretaria de Relações Institucionais, Mary Cláudia, o superintendente da Bahiather, Lans Almeida, a representante do NTE 5, Carla Mendes da Silva e representantes da UFSB, Uesc, Unex, Santo Agostinho e Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.