Mulheres que inspiram: encontro virtual reúne principais especialistas do Brasil

Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o Chocolat Festival promove o webinar Mulheres que inspiram. O encontro virtual, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de março, reúne os principais nomes nos segmentos de cacau, chocolate e confeitaria do país. Adriana Reis, Luísa Abram e Janaína Suconic são algumas das mulheres que se destacam nas respectivas áreas e irão apresentar o panorama atual do mercado, ideias, tendências e perspectivas para o futuro pós-pandemia.

A programação está dividida de acordo com o tema, sendo o dia 8 dedicado ao cacau. No dia 9 será a vez das mulheres do chocolate bean to bar (da amêndoa à barra), incluindo a participação especial da venezuelana Maria Fernanda Di Giacobbe. Já o dia 10 de março será dominado pela confeitaria, quando serão discutidos os entraves e as tendências do setor, incluindo a Páscoa. O evento é gratuito, totalmente on-line e tem início sempre às 20 horas. Para participar, é preciso se inscrever preenchendo o formulário no link www-chocolatfestival-com.rds.land/webinar.

O Chocolat Festival – Festival Internacional do Chocolate e Cacau é considerado o maior evento do setor na América Latina e já tem 19 edições presenciais realizadas entre Bahia, Pará e São Paulo.

Confira todas as participantes por cada tema:

08.03 – Cacau

Luciana Centeno (Moderadora)

Adriana Reis

Cláudia Sá

Anna Paula Losi

Elcy Gutzeit

Patrícia Viana

Juliana Ustra

09.03 – Chocolate

Juliana Aquino (Moderadora)

Luísa Abram

Arali Aguiar

Neyde Pereira

Luciana Lobo

Luana Lessa

Maria Fernanda Giacobbe

10.03 – Confeitaria

Silvana Castelli (Moderadora)

Tatti Benazzi

Gigi Louzada

Adalgisa Almeida

Janaína Suconic

Mariana Corbetta

Karla Leal