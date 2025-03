Mulheres são maioria e representam mais de 70% do quadro de colaboradores do Hospital de Base

O papel das mulheres no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães – HBLEM de Itabuna, que terá suas obras de ampliação inauguradas nesta sexta-feira (14) pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Saúde, Alexandre Padilha, do governador Jerônimo Rodrigues e do prefeito Augusto Castro, merece destaque não só pela sua competência e profissionalismo, mas também pela relevância de elas somarem cerca de 70% do quadro de colaboradores, entre contratados e efetivos.

Atualmente, dos quase mil colaboradores, cerca de 647 mulheres se destacam em diversas funções da área médica, assistencial e administrativa, com muita dedicação e competência. São médicas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, coordenadoras, auxiliares de serviços gerais, recepcionistas, fisioterapeutas, psicólogas, assistentes sociais, nutricionistas, cozinheiras, auxiliares de cozinha, fonoaudióloga, advogadas, contadoras, secretárias, entre outras funções, que juntas contribuem de forma relevante para a qualidade no atendimento, a promoção da saúde e o bem-estar dos pacientes da unidade hospitalar e no bom andamento da prestação dos serviços em saúde da instituição.

Muitas dessas profissionais atuam na unidade hospitalar desde a fundação e estão vivenciando o grande momento do novo Hospital de Base, como Ana Flávia Ribeiro Santos. Ela está na unidade há 26 anos, onde começou como técnica de enfermagem, depois se tornou enfermeira e há cinco anos atua como coordenadora de enfermagem do Centro Cirúrgico. “O novo Hospital de Base contará com seis salas cirúrgicas. É uma grande conquista que está trazendo mais recursos e conforto para os pacientes de Itabuna e região”, declarou.

A auxiliar administrativa, Cláudia Pereira Nascimento, que trabalha há mais de 20 anos no HBLEM, diz que “é uma emoção muito grande ver o hospital renovado, todo equipado para oferecer um atendimento melhor para os pacientes. É isso que a população precisa e merece”, celebrou.

O prefeito Augusto Castro destacou a importância das mulheres para o funcionamento e excelência do Hospital de Base. “As mulheres são a força motriz da saúde pública em nossa cidade. Sua dedicação, profissionalismo e sensibilidade fazem toda a diferença no cuidado com os pacientes e na construção de um serviço de saúde mais humano e eficiente. Essa ampliação do hospital é um marco para Itabuna e para todas as profissionais que se dedicam diariamente a salvar vidas”, afirmou.

O Novo Hospital de Base, com investimentos de R$ 75 milhões, através de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, contará com um Pronto-Socorro, setor de Bioimagem, Centro Cirúrgico com seis salas e duas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), totalmente equipados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.