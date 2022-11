Mulheres vítimas de violência contam com novo apoio em Itabuna

O Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo de Itabuna e o Instituto Delney Lima fecharam uma parceria essa semana para que mulheres vítimas de violência tenham oportunidades no mercado de trabalho. A ideia é oferecer condições para que elas possam ter uma fonte de renda, e assim sair do ambiente de violência, no qual são obrigadas a permanecer por conta da dependência financeira.

O IDL é uma empresa responsável pelo recrutamento, treinamento e contratação de diversos profissionais para empresas da região. Pensando nisso, durante uma reunião, a coordenadora do GMB de Itabuna, Wandressa Souza e a representante do Instituto, Bruna Návila firmaram a parceria de priorizar vagas para mulheres que foram ou ainda estão sendo vítimas de violência.

“Para que ela saia do ambiente de violência, a mulher precisa ter condições de se sustentar fora dele. Daí a necessidade de complementar essas políticas públicas com uma política de saída econômica”, destacou Wandressa.

Treinamento

Bruna explicou que as candidatas passarão por processo seletivo com apoio da equipe técnica do IDL e das áreas de recursos humanos das empresas parceiras. As equipes de Gestão de Pessoas da IDL terão treinamento específico com a supervisão da líder do Comitê de Combate à Violência do GMB Itabuna, Andrea Peixoto, para atender as mulheres vítimas de violência

De acordo com dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que abrangem atos de violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial, a central de atendimento registrou 31.398 denúncias e 169.676 violações envolvendo a violência doméstica contra as mulheres em 2022.

As interessadas já podem enviar o currículo para o seguinte e-mail: [email protected] No assunto, colocar o nome da vaga de interesse e o nome GMB.