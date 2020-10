Multivacinação e campanha contra poliomielite a partir de segunda-feira

Terá início na próxima segunda-feira (05) as campanhas nacionais de vacinação contra a Poliomielite Bivalente e a de Multivacinação. O público-alvo da imunização contra a pólio são crianças com idade entre 1 e 5 anos, e da multivacinação são crianças e adolescentes com até 15 anos.

Para a multivacinação, basta procurar o posto de saúde mais próximo, para que a caderneta de vacina seja avaliada e caso seja necessário, o esquema vacinal seja atualizado. Em Itabuna, as 32 unidades de saúde atenderão de segunda a sexta-feira.

Entre as vacinas que estarão disponíveis, rotavírus, pneumonia, sarampo, catapora, meningite e HPV. Vale ressaltar que o dia “D” será no próximo dia 17, mas as campanhas prosseguem até 30 de outubro.