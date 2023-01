Municipalização do Félix Mendonça é discutida entre Prefeitura de Itabuna e Estado

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal da Educação, iniciou nesta sexta-feira, dia 6, o processo para a municipalização do Colégio Félix Mendonça, no bairro Sarinha Alcântara, pertencente à Rede Estadual da Educação. O secretário Josué Brandão Júnior visitou as instalações da unidade, onde foi recebido pela diretora Rose Guerra e servidores.

Com a inauguração da Escola de Tempo Integral Professor Adeum Hilário Sauer, na área do antigo CSU, pelo governador Jerônimo Rodrigues, nos próximos dias, os alunos do 9º ano e do ensino médio do antigo Colégio Félix Mendonça serão transferidos. Foi o que declarou o secretário Júnior Brandão, que na visita disse que vai tratar do planejamento e reordenamento dos estudantes do 6º ao 8º ano.

“Fizemos a primeira visita com a direção e servidores da unidade para conhecer o imóvel. A partir disso, faremos o devido planejamento, já que temos os calendários de matrículas do estado e do município. Precisamos deixar os pais e os alunos tranquilos em relação à oferta de vagas”, explicou o secretário.

Ele relatou, ainda, que serão mantidos os alunos do ensino fundamental do 7º e 8º ano no local. “Trataremos das demais séries que são do 6º e 9º ano e também definiremos turnos e outras situações nos próximos dias junto ao Núcleo Territorial da Educação”, completou Júnior Brandão.

Legado de credibilidade

Emocionada, a diretora do Colégio Félix Mendonça, professora Rose Guerra, agradeceu ao trabalho de toda sua equipe, ao atual ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, que fez essa promessa de construção da escola em tempo integral.

“Eu fico sem palavras. Construímos um legado de credibilidade nessa escola. Por isso, agradeço aos pais desses alunos, aos professores, ao ex-governador e agora ministro da Casa Civil, Rui Costa”, afirmou. Com a nova proposta, os professores que lecionam na escola, agora municipalizada, poderão escolher continuar no Colégio Félix Mendonça ou mudar para outras unidades estaduais.