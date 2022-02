Município de Almadina, no Sul da Bahia, vai inaugurar sala do empreendedor

Uma parceria entre o Sebrae e a Prefeitura de Almadina, no Sul da Bahia, irá proporcionar aos donos de micro e pequenos negócios da cidade a inauguração d e uma sala do empreendedor. A implantação do espaço foi confirmada durante um encontro que ocorreu na última segunda-feira (7) com a presença de representantes da gestão local e do Sebrae em Ilhéus

O local vai beneficiar empreendedores de pequenos negócios com orientações e formalização de empresas, de forma simples e facilitada, além de capacitações que auxiliam na gestão e no acesso ao mercado. A previsão é que a inauguração da sala aconteça no dia do aniversário da cidade, celebrado em 15 de março. Além de Almadina, ainda no primeiro semestre, outras salas devem ser inauguradas em Buerarema, Pau Brasil, Una, Arataca e Santa Cruz da Vitória.

“A sala do empreendedor é um ponto de referência para aqueles que desejam abrir um novo negócio e o Agente de Desenvolvimento um catalisador das demandas da comunidade empresarial e do agronegócio, para que Sebrae e parceiros possam contribuir para o fortalecimento dos pequenos negócios no município”, disse o gerente regional adjunto do Sebrae em Ilhéus, Michel Lima.

A secretária de Gestão e Planejamento de Amaldina, Lindiana Rocha, lembrou que a implantação dos serviços da sala do empreendedor tende a melhorar a economia e a assistência aos empreendedores local. “O conjunto desse trabalho ajuda a movimentar a atividade econômica, auxiliar e contribuir no fomento do empreendedorismo local. Esse é um dos anseios da gestão municipal, e chegou a hora de colocar em prática”, finalizou.