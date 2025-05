Município de Firmino Alves recebe pacote de investimentos do Governo do Estado

O domingo (25) foi de novidades e conquistas para os moradores de Firmino Alves. O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado das secretárias da Educação (SEC), Rowenna Brito, da Saúde (Sesab), Roberta Santana, e do secretário da Agricultura (Seagri), Pablo Barrozo, além de outras autoridades, esteve no município para uma série de entregas e anúncios importantes nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e agricultura familiar.

Para garantir uma escola moderna com estrutura completa para estudantes e professores, o governador assinou ordem de serviço para a construção da nova sede do Centro Educacional Monteiro Lobato, que vai funcionar em tempo integral. O investimento de aproximadamente R$ 22,3 milhões por meio Secretaria da Educação (SEC) contará com a realização das obras por meio da Conder. A unidade contará com seis salas de aula, bloco administrativo, laboratórios, sala de leitura, sala multifuncional, restaurante estudantil, teatro, campo de Futebol Society com pista de atletismo, vestiário e a reforma do ginásio coberto existente.

“Projeto de transformação da vida das pessoas. Essa escola foi a primeira a entrar na política de educação em tempo integral no estado da Bahia. Essa escola é mais uma das 417 que o governador está construindo na Bahia, seguindo esse padrão de qualidade que já entregamos. E o mais importante, estamos entregando escolas não só em grandes municípios, mas também em pequenos, em aldeias, em assentamentos. E quando não requalificamos uma unidade existente, construímos uma nova – como é o caso daqui”, acrescentou Rowenna Brito. A feirante, Maria Adélia Souza, comemorou os novos investimentos na cidade. “Bom ver que meus filhos terão um ensino melhor com uma escola boa”, completou Adélia que é mãe de três filhos.

A saúde do município também ganhou reforço. A população comemorou as entregas de uma ambulância; um veículo para Tratamento Fora do Domicílio (TFD); um carro administrativo; e kits para Unidades Básicas de Saúde (UBS). Já na área da agricultura familiar, produtores da região do Ingrunado, em Ibicuí, receberam dois tanques de resfriamento de leite, com capacidade de dois mil litros cada, entregues pela Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri).

“Além de algumas entregas e anúncios, o principal da nossa agenda aqui foi a autorização para a construção da nova sede do Colégio Estadual Monteiro Lobato. As obras começam já nesta segunda-feira. A empresa tem, em contrato, um prazo de um ano e dois meses para concluir a obra, e é também o prazo da nossa expectativa para voltar aqui e entregar. Estamos no terceiro dia de atividades na região e posso dizer que esses dias fazem parte de uma estratégia para mostrar que o governo está aqui, presente, junto com a população”, disse o governador que cumpriu agenda durante três dias na região do Sudoeste da Bahia. Na ocasião, Jerônimo inaugurou a pavimentação da passagem urbana da sede de Firmino Alves. A melhoria, que faz parte do programa Bahia em Movimento, recebeu investimento de quase R$ 1 milhão.

Distrito de Itaiá

No Distrito de Itaiá, Jerônimo inaugurou a pavimentação urbana no âmbito do programa Bahia em Movimento. Na ocasião a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), foi autorizada a celebrar convênio com o município de Firmino Alves para a reforma da Praça da Feira, localizada no distrito de Itaiá. Com um investimento de R$ 1,2 milhão, a iniciativa tem como objetivo promover a requalificação do espaço público, proporcionando mais conforto, segurança e qualidade de vida para os moradores e visitantes da região.

Mais investimentos

Ainda em Firmino Alves, o governador autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Rural (CAR) celebrarem convênio com o município de Firmino Alves, com o objetivo de promover a requalificação do Mercado Municipal localizado na sede. O investimento destinado a essa iniciativa é de aproximadamente R$ 1,5 milhão, visando melhorar a infraestrutura do espaço e fomentar o desenvolvimento econômico local.

O município ainda foi contemplado com a autorização para início da execução das obras de construção de arquibancadas e iluminação no estádio municipal Niraldo Alves. As obras serão de responsabilidade da Secretaria de Trabalho, Renda e Esporte (Setre) através da Sudesb. Além disso, a

Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), foi autorizada a adotar providências para à cessão de uma sala de estabilização e um Kit parto para o município de Firmino Alves.

Repórter: Joci Santana/GOVBA_