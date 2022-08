Municípios da Amurc são contemplados com Mutirão de Educação do AGIR-LS

Secretários e técnicos municipais iniciaram a formação presencial na Uesc, nesta terça-feira, 23, e segue até quarta-feira, 24, sobre o PDDE e ações integradas, promovida pelo Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (Cecamp Nordeste), através do Programa AGIR-LS. Uma parceria da Amurc e Uesc, através do Fórum de Secretários de Educação – Forsec.

O público-alvo são secretários e dirigentes estaduais e municipais de educação, técnicos do PDDE, PNATE e Caminho da Escola, Conselhos Sociais, gestores de escolas das redes públicas e representantes e técnicos das UEx, EEx e demais Conselhos.

O encontro foi aberto com a participação do Pró-reitor de Extensão, Neurivaldo de Guzzi, a Secretária de Educação de Itajuípe, Maria de Lourdes, representando a Undime, a Professora e Consultora do Forsec, Gilvânia Nascimento, a coordenadora do Forsec, Thalita Silveira, a coordenadora do CECAMPE Nordeste, Adriana Diniz e a diretora do Departamento de Educação da Uesc, Lívia Coelho.

O Presidente da Amurc e prefeito de Buerarema, Vinícius Ibrann, também participou da atividade e ressaltou que ações como essa, “com a articulação do Forsec são fundamentais para entender as ferramentas dos programas, como o PDDE, importante para diminuir o impacto do sub-financiamento da educação no Brasil”.

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como Estratégia para a Gestão Democrática e para a qualidade da Educação foi uma das temáticas debatidas pelo professor Hamilton Pacheco. Ele destacou que os secretários precisam se apropriar das ações do PDDE, que funciona como repasse de recursos de forma suplementar para a educação.

Oficinas

Os dirigentes municipais do Litoral Sul terão atendimento específico nesta quarta-feira, 24, na Uesc, quando serão orientados quanto à organização do município no atendimento às condicionalidades do novo FUNDEB, em cumprimento à Resolução nº 1, de 27 de julho de 2022, sobre o fortalecimento da autonomia municipal, nos processos de tomadas de decisões quanto às políticas educacionais e a respeito da Busca Ativa Escolar, como estratégia de enfrentamento à evasão escolar.