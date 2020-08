Municípios do Consórcio Litoral Sul serão contemplados com serviços de infraestrutura

Durante uma Assembleia Ordinária do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável (CDS-LS) nesta quarta-feira, 12, foi anunciada a parceria com a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia para a realização dos serviços de tapa buracos, pavimentação asfáltica nos municípios consorciados. As obras iniciam no mês de setembro, quando será assinada a Ordem de Serviço.

A ação vai beneficiar as BAs e trechos da BR 101, onde ficam localizados distritos e os municípios de Barro Preto, Itapé, Ilhéus, Uruçuca, Itajuípe, Coaraci, Almadina, Floresta Azul, Ibicaraí, Itacaré, Buerarema e Maraú. De acordo com o presidente do Consórcio e prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, “a ação é uma conquista para os municípios da região que dependem das estradas para o transporte contínuo das pessoas, além do escoamento da produção, principalmente na zona rural dos municípios”.

O Consórcio Litoral Sul dispõe de uma estrutura com equipamentos que vem atendendo os municípios do Território Litoral Sul durante o período da pandemia. Visando ampliar a patrulha mecânica na região, o secretário executivo, Luciano Veiga destacou que esteve, juntamente com o presidente do CDS, participando de várias reuniões com o Governo do Estado, visando otimizar os serviços de infraestrutura para os municípios.

Sobre os resíduos sólidos, o secretário executivo destacou que o Consórcio vem trabalhando com os municípios na criação das Unidades de Triagem e Transbordo em cada município consorciado, visando viabilizar uma unidade de destino único de resíduos sólidos. Para tanto, vem apoiando o município de Buerarema na construção do projeto de extinção dos lixões via Parceria Público Privado (PPP).

Ainda foi pauta da reunião entre prefeitos e representantes dos municípios consorciados, o convênio firmado com o Governo do Estado (SDR, CAR e Bahiater), para a realização da Assistência Técnica e Extensão Rural nos municípios da região.