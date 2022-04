Municípios vão expor os potenciais econômicos no Chocolat Festival, em Ilhéus

A proposta foi apresentada pelo coordenador do Chocolat Festival, Marco Lessa, durante uma reunião nesta sexta-feira, 1, com o presidente da Amurc e prefeito de Buerarema, Vinicius Ibrann e parte da diretoria da entidade. A ideia é que os municípios associados possam expor suas potencialidades econômicas, que vão além do cacau e do chocolate.

O Festival vai acontecer entre os dias 21 e 24 de julho, em Ilhéus, e a ideia, segundo Marco, é que todos os municípios da região possam “mostrar as suas riquezas e o quanto a gente é uma região diversa e, por outro lado também para que as pessoas conheçam o que cada município tem e atrair investidor, tanto do setor público quanto privado, visando distribuir melhor os investimentos que vem para a região”.

O presidente da Amurc e prefeito de Buerarema, Vinicius Ibrann aprovou a iniciativa, que será apresentada aos prefeitos associados em reunião ordinária na entidade. “Nossa região tem um grande potencial econômico nos setores do turismo, comércio, na produção de produtos agrícolas, no agronegócio, entre outros segmentos, que precisam ser explorados e valorizados”.