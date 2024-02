Música e poesia no ´Canto de Reconstrução` em benefício da Associação dos Catadores de Recicláveis de Itabuna

A música e a poesia vão encher de solidariedade o Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna. O show beneficente ‘Canto de Reconstrução’, que acontece nesta sexta-feira, dia 23, às 19 horas terá a participação dos cantores Marcelo Ganem, Jaffet Ornellas e Zenon Moreira e dos poetas Gabriel Xavier, Walmir do Carmo, Leila Oliveira, Aldo Bastos e Carmen Camuso.

Idealizado pelo jornalista Daniel Thame, com direção de Rafael Gama, o ´Canto de Reconstrução` terá toda a sua renda revertida para a Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna (AACRRI), e será aplicada na reestruturação da Central de Triagem, destruída por um incêndio no início deste ano.

Os ingressos individuais estão à venda no valor de R$ 10,00 e podem ser adquiridos através do WhatsApp (73) 99102-8525 ou na bilheteria do CCAF.

Empresas de Itabuna estão adquirindo ingressos para ampliar a arrecadação do show, em que todos os artistas se apresentam abrindo mão de cachê. Entre essas empresas estão a CVR Costa do Cacau, Grupo Velanes, O Boticário, Rota Transportes, Art3, Shopping Jequitibá, Buriti, Mirasul, Só Luz, Conlar, JPJ Engenharia Soluções Elétricas, Val Construções, Los Pampas, Condomínio Claude Monet e Grelhados & Cia.

O show ´Canto da Reconstrução´ tem o apoio do Governo da Bahia, que cedeu o Centro Cultural, Prefeitura de Itabuna/Projeto Recicla Itabuna e Defensoria Pública do Estado/Projeto Mãos que Reciclam.